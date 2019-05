MLB》金鶯外野手糟糕傳球 網友狠批史上最爛（影音）

(影片來源:大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕金鶯外野手小史密斯(Dwight Smith Jr.)今天在主場面對洋基,生涯首度單場3安猛打賞、還有1分打點,但小史密斯在守備上卻出現問題,連2次回傳本壘都偏掉,是金鶯輸球的原因之一。

洋基7局上1出局攻占一、三壘,希克斯(Aaron Hicks)敲左外野飛球,小史密斯接到後直傳本壘卻傳歪,讓洋基三壘跑者梅賓(Cameron Maybin)輕鬆回來得分。紀錄上給小史密斯傳球失誤。

而到了第9局,洋基1出局攻占二、三壘,希克斯同樣打出左外野飛球,小史密斯回傳又傳歪,讓洋基三壘跑者賈納(Brett Gardner)跑回本壘攻下追平分,紀錄上是給希克斯高飛犧牲打。金鶯之後被洋基強打桑契斯(Gary Sanchez)轟出超前三分砲,最後以7:10輸球。

小史密斯連兩次糟糕的傳球也引起網友們議論,有人直言,「小史密斯是傳球臂力是所有外野手最爛!」也有網友說他是本場比賽的另類MVP。洋基電台主播Max Wildstein也在推特上說,「希克斯的高飛犧牲打!小史密斯可能是大聯盟史上最差的傳球臂力。」

SAC FLY BY HICKS! DWIGHT SMITH JUNIOR MIGHT HAVE WORST ARM IN MAJOR-LEAGUE HISTORY! NOW THE GO-AHEAD RUNNER IS ON THIRD!