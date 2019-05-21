MLB》金鶯外野手糟糕傳球 網友狠批史上最爛（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯外野手小史密斯（Dwight Smith Jr.）今天在主場面對洋基，生涯首度單場3安猛打賞、還有1分打點，但小史密斯在守備上卻出現問題，連2次回傳本壘都偏掉，是金鶯輸球的原因之一。

洋基7局上1出局攻占一、三壘，希克斯（Aaron Hicks）敲左外野飛球，小史密斯接到後直傳本壘卻傳歪，讓洋基三壘跑者梅賓（Cameron Maybin）輕鬆回來得分。紀錄上給小史密斯傳球失誤。

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而到了第9局，洋基1出局攻占二、三壘，希克斯同樣打出左外野飛球，小史密斯回傳又傳歪，讓洋基三壘跑者賈納（Brett Gardner）跑回本壘攻下追平分，紀錄上是給希克斯高飛犧牲打。金鶯之後被洋基強打桑契斯（Gary Sanchez）轟出超前三分砲，最後以7：10輸球。

小史密斯連兩次糟糕的傳球也引起網友們議論，有人直言，「小史密斯是傳球臂力是所有外野手最爛！」也有網友說他是本場比賽的另類MVP。洋基電台主播Max Wildstein也在推特上說，「希克斯的高飛犧牲打！小史密斯可能是大聯盟史上最差的傳球臂力。」

SAC FLY BY HICKS! DWIGHT SMITH JUNIOR MIGHT HAVE WORST ARM IN MAJOR-LEAGUE HISTORY! NOW THE GO-AHEAD RUNNER IS ON THIRD! — Max Wildstein （@MaxWildstein） 2019年5月21日

（影片來源：大聯盟官網）

金鶯外野手小史密斯。（美聯社）

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