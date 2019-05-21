MLB》痛！大谷翔平吞3K 右手還挨球吻（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平今天在主場面對雙城，他4打席吞下3次三振，本季首次苦嘗3K，他的右手還被球K中、相當疼痛，也立即退場接受治療。天使最後以1：3輸球。

大谷翔平在第8局下面對雙城投手羅傑斯（Taylor Rogers），他在2好球時，對方丟一顆93.7英哩的內角速球，大谷想揮棒，卻被球打中右手，當下就把棒子丟出去，還跪在地上，表情相當痛苦。但裁判認定大谷翔平有揮棒，因此判三振出局。大谷隨後也退場。

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下棒天使打者西蒙斯（Andrelton Simmons）敲二壘方向的軟弱滾地球，他衝過一壘壘包時疑似腳踝扭傷，整個人翻滾數圈倒在地上，他也退場接受治療。

總計大谷翔平今天4打數吞下3次三振，靠保送上到壘包，打擊率為0.250。這也是大谷本季首度吞3張老K。

大聯盟官網報導，經過X光檢查後，大谷翔平的右手無名指、以及西蒙斯的左腳踝，都呈現陰性。天使總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）賽後表示，這是好事，但他更關心西蒙斯的腳傷。西蒙斯明天將進行MRI檢查。

（影片來源：大聯盟官網）

大谷翔平被球K中右手。（法新社）

大谷翔平被球K中右手。（美聯社）

大谷翔平被球K中右手。（法新社）

大谷翔平被球K中右手後，當下就把球棒丟出去。（今日美國）

西蒙斯左腳踝扭傷。（美聯社）

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