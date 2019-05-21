蘇迪曼盃》辛度正常發揮、男單卻暴冷 印度輸大馬晉級渺茫

辛度輕鬆以21：12、21：8收拾吳堇溦，不過印度最後仍以2：3不敵馬來西亞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕羽球強權印度隊本屆本屆蘇迪曼盃與中國、馬來西亞同在D組，印度首戰對上少了「拿督」李宗偉的馬來西亞，看似應無懸念，沒想到第二點的男單暴冷落敗，雖然女單一姐辛度（PV Sindhu）秋風掃落葉直落二大馬女將，不過擔任最後一點的女雙失守，最終以2：3不敵大馬。

印度隊混雙以16：21、21：17、24：22逆轉辛苦搶下第1點，未料第2點男單、世界排名第13的維爾馬（Sameer Verma），竟以13：21、15：21輸給世界第20的大馬新星李梓嘉，雖然第3點女單辛度輕鬆以21：12、21：8收拾大馬吳堇溦；不過接下來第4點的男雙和第5點的女雙都遭對手直落二拍落。

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印度男單維爾馬暴冷不敵大馬小將李梓嘉。（法新社）

而賽前印度前球后賽娜（Saina Nehwal）在受訪時，曾表示對印度隊的選手們有信心，認為他們接下來絕對會在2019年世界混合團體賽蘇迪曼盃中，大放異彩，不過與馬來西亞關鍵的一戰沒能順利搶下，明天又將強碰地主中國隊，印度隊想拚小組賽晉級，恐怕岌岌可危。

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