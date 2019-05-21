羽球》小戴球后128週續寫障礙 台灣明戰南韓爭分組第一

戴資穎明天有機會與南韓新星安世英過招。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯公布本週最新世界排名以及積分，台灣羽球一姐戴資穎生涯累積球后週數來到128週，持續締造女單史上最久紀錄，小戴目前正在出征蘇迪曼盃，明天將率台灣對戰衛冕軍南韓，力拚以2連勝之姿拿下分組第一。

戴資穎今年接連拿下大馬賽、新加坡公開賽冠軍，正式超越中國前球后李雪芮的124週，成為史上在位最久的球后，5月19日起在中國南寧舉行的蘇迪曼盃，是小戴首場奧運積分賽，她與台灣一哥周天成聯手領軍，台灣在預賽與南韓、香港同在C組，台灣日前以3：2擊敗香港，加上香港昨天輸給南韓，台灣與南韓確定晉級8強，明天早上11點將對上同為1勝的南韓，力拚分組第一。

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球后戴資穎明天有望對決南韓17歲超級新星安世英，她昨天以21：8、21：12直落二擊敗讓小戴陷入苦戰的香港女將張雁宜，台灣男單一哥周天成的對手將會是李東根或許侊熙。

安世英賽後受訪時表示，雖然很緊張，但自己要盡快適應這樣高水準的賽事，「或許本屆南韓隊不是最強的，但我們會全力拚衛冕。」

上週羽壇沒有重大賽事，女單前10名無變動，小戴依舊是世界第一，日本奧原希望排名第二，3到6名依序是中國陳雨菲、日本山口茜、印度辛度（Pusarla V. Sindhu）、中國何冰嬌、泰國伊瑟儂（Ratchanok Intanon）、西班牙瑪琳（Carolina Marin）、印度賽娜（Saina Nehwal）以及南韓成池鉉。

至於男單方面，世界排名前5球員依序是日本桃田賢斗、中國石宇奇、丹麥安賽龍（Viktor Aexlsen）、台灣周天成及中國諶龍。

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