暴龍力拚扳平戰局 今日賽事預告與轉播

雷納德（左）上一戰攻下36分。（資料照，美聯社）

首先是NBA賽事，東部總冠軍賽前兩戰由公鹿搶下二連勝，戰局回到多倫多後，暴龍在主場開胡，形成2：1公鹿領先，不過三場比賽台裔球星林書豪都沒能上場。兩隊今天將進行G4，將會由公鹿率先聽牌或是暴龍扳平戰局，請鎖定自由體育。

大聯盟例行賽則有兩場轉播，紅襪昨天以12：2痛宰藍鳥，今天將繼續系列戰，推出羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）先發，藍鳥則由史卓曼（Marcus Stroman）捍衛主場。另一場則是光芒迎戰道奇，道奇推出王牌克蕭（Clayton Kershaw）先發，光芒則推出。

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中職兩地開戰，富邦與統一將在台南球場開戰，由羅力、施子謙上演洋、土投對決；另一邊則是Lamigo與中信在澄清湖球場對決，推出尼克斯、萊福力兩位洋投先發登板。自由體育一樣會即時文字轉播。

NBA

08：30 公鹿 vs. 暴龍 緯來體育、ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

MLB

07：00 紅襪 vs. 藍鳥 FOX體育、FOX體育3台

07：00 道奇 vs. 光芒 民視

中職

18：35 富邦悍將 vs. 統一獅

轉播：WinTV、ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

地點：台南棒球場

18：35 Lamigo桃猿 vs. 中信兄弟

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

地點：澄清湖棒球場

日職

17：00 樂天 vs. 日本火腿 FOX體育2、3台

17：30 軟銀 vs. 西武 FOX體育

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