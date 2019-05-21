手球》IHF獎盃挑戰賽首次在台舉辦 週末逢甲大學點燃戰火

2019年手球IHF獎盃挑戰賽-亞洲1A區女子賽事，將於本週日於台中逢甲大學體育館點燃戰火，今天舉行賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2019年手球IHF獎盃挑戰賽-亞洲1A區女子賽事，將於本週日在台中逢甲大學體育館正式開戰，這是台灣首度承辦此賽事，我國與北韓、澳門、香港及越南同組，其中北韓將是台灣隊爭取冠軍的最大勁敵。

國際手球協會挑戰賽分為U20、U18兩組別，男、女組賽事間隔舉辦；今年輪到女子組的比賽，共120支球隊參與，分成六大洲，亞洲區再分成4區，我國屬1A區。

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按規則，分區冠軍將獲得亞洲區決賽資格，冠軍隊能收下洲際區決賽門票，其中U20組出線者可取得世界青年手球錦標賽的參賽權。

我國U20女子隊由青奧女子隊總教練潘建宏領軍，以甫在3月師生盃奪冠的海山高中為主要班底，U18則由彭雪美教練領軍，這次參賽以分區冠軍為目標，過去隊史最佳戰績為打進洲際區決賽。

潘建宏坦言，台灣手球在亞洲區有前八的實力，但這次集訓期僅12天，很難一次調整到位，讓球員達到最顛峰狀態應戰。他提到，北韓隊各個人高馬大，球風與亞洲頂尖的南韓類似，是我國爭冠的最大勁敵。

來自海山高中的U20隊長林品均表示，我國雖然身材較為矮小，但她認為防守是球隊最大武器，可利用防守尋求突破機會，她說：「我相信我們絕對有實力可以拚看看，將冠軍留在台灣。」

比賽將於本周日於台中逢甲大學體育館開打，賽事為期五天，體育署MOE頻道、智林體育台皆有提供直播服務。

2019年手球IHF獎盃挑戰賽-亞洲1A區女子賽事，將於本週日於台中逢甲大學體育館點燃戰火，今天舉行賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

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