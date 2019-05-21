跆拳道》犯規失金中國怒控黑哨 地主英國反嗆對手沒禮貌

中國選手鄭姝音（左）在大幅領先後竟因累積10次犯規被裁定落敗，讓英國地主沃克頓（中）奪金。（資料照，截取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕世界跆拳道錦標賽，日前在女子73公斤決賽爆發爭議，中國選手鄭姝音在大幅領先後竟因累積10次犯規被裁定落敗，讓英國地主沃克頓（Bianca Walkden）奪金，賽後中國隊馬上申訴，怒嗆裁判企圖左右比賽結果，不過英國隊昨也不甘示弱回嗆，除了表示沃克頓贏得腳踏實地，也嗆鄭姝音頒獎時根本不尊重對手。

中國里約奧運金牌鄭姝音在決賽中一直握有領先優勢，比賽結束前更以10分領先，不過對手沃克頓頻頻拉住鄭姝音護具，甚至把她推出界外，最後裁判判決因鄭姝音犯規達10次，由沃克頓拿下勝利，締造3連霸大業。

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對於比賽結果難以接受的鄭姝音，比賽結束就崩潰痛哭，頒獎時更一度哭倒在頒獎台上。義憤填膺的中國隊賽後馬上向世界跆拳道總會提出申訴，中國跆拳道隊總教練管健民在受訪時更直言，讓裁判左右比賽結果是一件非常骯髒（very dirty）的事，並呼籲當天的裁判應出面道歉，還鄭姝音一個清白。

而昨天英國跆拳道隊總監Gary Hall昨在接受英媒《The Telegraph》訪問時，也毫不客氣的回敬：「沒有人會想去冒犯他們（中國）。而且老實說，我認為中國選手頒獎時在台上出現那麼失序的行為，英國代表隊才更應該覺得被冒犯了！」

最後Hall也補充說道：「沃克頓光明正大贏了那場比賽，按照規則規定你就是必須戰鬥到比賽的最後一刻，而沃克頓確實合理並正確的遵守了規則。」

沃克頓在頒獎典禮時遭到觀眾狂噓，但她表示，自己為了贏下勝利，並沒有輕易放棄，只是做好自己該做的，任何人也無法改變她拿下世錦賽3面金牌的事實。

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