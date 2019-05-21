中職 Live》手感火燙！陳凱倫2分砲 富邦悍將11：1統一獅

第九局

統一換上傅于剛登板，面對首位打者王正棠就被敲出二壘安打，下一棒陳凱倫扛出兩分砲，將領先拉開至11：1。

第八局

富邦遭三上三下。下半局統一林靖凱、蘇智傑打線串連攻占一、三壘，潘武雄又遭四壞球保送形成滿壘，不過下一棒楊家維高飛球在全壘打前遭林哲瑄接殺，留下滿壘殘壘。

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第七局

林益全掃出中外野方向陽春全壘打，助悍將再下保險分，握有9：1領先。

第六局

統一換投，林其緯登板，賞富邦變相三上三下。下半局索沙也在本場比賽首度飆三上三下。

第五局

胡金龍、林益全及林哲瑄安打串連攻下2分，下一棒高國麟轟大號三分砲，拉出5分大局，更一舉拿下8：1領先。下半局林祖傑平飛安打上一壘，不過隨後遭封殺，結束獅隊攻勢。

第四局

江辰晏賞悍將三上三下。下半局獅隊留下殘壘。

第三局

上半局申皓瑋遭觸身球保送上壘，不過留下殘壘。陳重羽安打上一壘，也留下殘壘。

第二局

申皓瑋內野安打上壘，林哲瑄接著掃右外野方向二壘安打，富邦攻佔得點圈，下一棒高國麟打再右外野全壘打牆上的二壘安打進帳2分打點，一舉反超前戰局。隨後李宗賢遭四壞球保送，形成一、二壘有人、1一局，接著王正棠擊出右外野方向滾地一壘安打，帶有1分打點，加上守備失誤跑者推進二、三壘。

下半局統一留下1殘壘

第一局

開賽統一開路先鋒王正棠就掃出二壘安打，中外野手唐肇廷因為接球受傷退場，換上方昶詠。下一棒陳凱倫犧牲觸擊幫助跑者推進至3壘，不過最後留下殘壘。下半局獅隊進攻，開路先鋒陳重羽掃穿越防線的滾地安打上一壘，第二棒林靖凱同樣使用觸擊戰術，加上蘇智傑右外野平飛安打，統一先馳得點拿下1分。

兩隊先發陣容

富邦悍將

王正棠 2B

陳凱倫 3B

胡金龍 DH

林益全 1B

申皓瑋 RF

林哲瑄 CF

高國麟 LF

林宥穎 C

李宗賢 SS

投手：索沙

統一獅

陳重羽 RF

林靖凱 2B

蘇智傑 LF

潘武雄 DH

陳鏞基 3B

高國慶 1B

唐肇廷 CF

林祐樂 C

林祖傑 SS

投手：江辰晏

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