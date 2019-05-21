日職》大王對樂天左投僅靠保送上壘 火腿三連敗跌落洋聯倒數第二

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）





〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在主場札幌巨蛋和樂天展開三連戰，「大王」王柏融難過左投這一關，3打數無安打，獲得1次四壞球保送，中斷連5場有安打的紀錄，火腿終場以3：13輸球，苦吞3連敗，戰績20勝21敗2和，勝率跌破5成，從賽前的洋聯第三跌落至洋聯第五。

火腿今派出前澤村賞投手金子弌大先發，首局遭遇亂流，兩人出局投出保送後，接連被惠勒和銀次擊出2支長打掉2分，火腿下個半局靠著近藤健介的高飛犧牲打追回1分。金子此役僅先發3局就退場，留下被敲7安失4分（責失3分）的成績。

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反觀樂天30歲左投塩見貴洋有效壓制火腿打線，首局失掉1分後，表現就逐漸回穩，先發6局僅被敲出4支安打失2分，另有1次三振和2次保送。

樂天第3局再得2分，第6局則灌進4分，包括淺村榮斗的3分彈，火腿直到第6局才再有攻勢，西川遙輝和近藤健介接連敲出二壘安打追回1分，8局下再靠著中田翔的適時一擊打回第3分，但火腿難挽頹勢，樂天9局上再灌進5分，終場以13：3大勝火腿，塩見貴洋也拿下本季首勝。

王柏融此役擔任第5棒指定打擊，面對先發左投塩見貴洋，3打數無安打吞1K，而對上牛棚左投高梨雄平選到四壞球保送，合計4打席無安打，另有1次保送，打擊率下降至2成76，面對左投累積28打數僅出現5安，對左投打擊率跌落到1成79。

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