籃球》「新台灣人」陪國家隊小將練球 7月瓊斯盃有望再度上陣

「新台灣人」一同與國家隊小將進行訓練，傳授寶貴的經驗。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕台灣16人接班梯隊從上週於國立體大開始展開集訓，由外籍教頭帕克負責練球，「新台灣人」Q.戴維斯即使與籃協無合約，仍成為集訓的最大嘉賓，一同與小將進行訓練，傳授寶貴的經驗。

戴維斯去年7月因腰傷再度動刀，便無緣隨台灣隊出征雅加達亞運，且與籃協合約也期滿，他腰傷雖處在復健階段，目前狀況至少恢復60％，便從上週開始隨培訓隊練球。

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「新台灣人」Q.戴維斯即使與籃協無合約，仍成為集訓的最大嘉賓，一同與小將進行訓練。（記者林岳甫攝）

籃協近期確定找2016年曾代表白隊打瓊斯盃的佛勞維斯（John Florveus）以及具4年NBA資歷的31歲、211公分皮特曼（Dexter Pittman）前來測試。如今，戴維斯再度回歸訓練，是否有望征戰瓊斯盃。帕克透露，戴維斯對於台灣籃球十分熟悉，他的加入確實對球隊會是個最佳選擇。

至於戴維斯眼前除了想為國家隊再次征戰，若傷勢狀況允許藍、白兩隊都能效力，此外他希望藉由瓊斯盃證明身手及傷勢無虞，於國內找到合適的隊伍，繼續球員生涯。

Q.戴維斯傳授寶貴的經驗。（記者林岳甫攝）

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