NBA》暴龍替補控衛太軟爛 綠衫軍名將怒喊：拜託換林書豪！

〔體育中心/綜合報導〕東部冠軍賽第三戰,暴龍主場將士用命歷經二度延長才辛苦搶下一勝。然而首席替補范維利特(Fred VanVleet)僅得3分表現依舊低迷,但主帥納斯(Nick Nurse)仍堅持讓他上場31分鐘,連塞爾提克名將柏金斯(Kendrick Perkins)都忍不住大喊:「老天爺!把范維利特換成林書豪吧!」

范維利特前役替補上場31分鐘,全場11投僅1中拿下3分,另有6助攻、3失誤,效率值-4是全隊最差,在主控羅利(Kyle Lowry)遇犯規麻煩提前退場時,納斯卻仍選擇重用范維利特,反觀老將後衛米克斯(Jodie Meeks)只上了1分鐘而林書豪更繼續冰在板凳上。

25歲的范維利特本季例行賽表現亮眼,繳出場均11分、2.6籃板、4.8助攻,三分命中率還有37.8%,沒想到季後賽他上場15場,平均打20.1分鐘場均卻僅4分,整體投籃命中率是僅25.6%(78投20中),三分球命中率是低迷的19.5%。

相較之下,經驗更多的林書豪在今年季後賽至今只出賽6場,上場時間零碎,平均一場只打4分鐘,拿1.5分,而范維利特低迷的表現,也讓越來越多球迷、專家開始質疑暴龍總教練納斯用人的策略。

一位暴龍球迷直接在官推評論區放了一張范維利特數據截圖,質疑寫下:「為什麼暴龍不用林書豪?難道他還能比范維利特更差嗎?納斯真的不該在范維利特身上浪費時間了。」

