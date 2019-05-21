NBA》暴龍替補控衛太軟爛 綠衫軍名將怒喊：拜託換林書豪！

林書豪（左）只能在板凳當啦啦隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍賽第三戰，暴龍主場將士用命歷經二度延長才辛苦搶下一勝。然而首席替補范維利特（Fred VanVleet）僅得3分表現依舊低迷，但主帥納斯（Nick Nurse）仍堅持讓他上場31分鐘，連塞爾提克名將柏金斯（Kendrick Perkins）都忍不住大喊：「老天爺！把范維利特換成林書豪吧！」

范維利特前役替補上場31分鐘，全場11投僅1中拿下3分，另有6助攻、3失誤，效率值-4是全隊最差，在主控羅利（Kyle Lowry）遇犯規麻煩提前退場時，納斯卻仍選擇重用范維利特，反觀老將後衛米克斯（Jodie Meeks）只上了1分鐘而林書豪更繼續冰在板凳上。

請繼續往下閱讀...

25歲的范維利特本季例行賽表現亮眼，繳出場均11分、2.6籃板、4.8助攻，三分命中率還有37.8%，沒想到季後賽他上場15場，平均打20.1分鐘場均卻僅4分，整體投籃命中率是僅25.6%（78投20中），三分球命中率是低迷的19.5%。

范維利特季後賽表現低迷。（資料照，法新社）

相較之下，經驗更多的林書豪在今年季後賽至今只出賽6場，上場時間零碎，平均一場只打4分鐘，拿1.5分，而范維利特低迷的表現，也讓越來越多球迷、專家開始質疑暴龍總教練納斯用人的策略。

一位暴龍球迷直接在官推評論區放了一張范維利特數據截圖，質疑寫下：「為什麼暴龍不用林書豪？難道他還能比范維利特更差嗎？納斯真的不該在范維利特身上浪費時間了。」

Nick Nurse wake the hell up and free @JLin7 Vanvleet out here doing nothing to deserve these mins pic.twitter.com/OwWA7OM7YO — J-Mag@zine （@JMagazine45） May 18, 2019

前塞爾提克中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）也在自己的推特大喊：「就把范維利特換下去吧！用米克斯（Jodie Meeks）或林書豪都好啊，我的天呀！」

Please Get VanVleet out the game! Meeks or Lin!!! Jesus Christ — Kendrick Perkins （@KendrickPerkins） May 20, 2019

暴龍替補控衛表現太軟爛，連前塞爾提克名將柏金斯都看不下去。（資料照，法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法