NBA Live》羅利半場18分 暴龍暫領先公鹿

第二節

伊巴卡搶到進攻籃板，並勾射得分，D.格林上籃得分，N.鮑威爾完成三分打，伊巴卡再搶到進攻籃板，直接雙手灌籃，暴龍開節打出9：0攻勢，把比數擴大到雙位數分差。

米德爾頓連投進2顆三分，不過西亞卡姆、M.加索聯手拿4分，范維利特又投進三分，暴龍穩穩維持分差，半場打完以65：55領先。

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羅利半場得到18分，替補的伊巴卡拿12分、9籃板，N.鮑威爾10分，雷納德目前僅得5分；公鹿方面，米德爾頓16分，亞德托昆波14分。

第一節

公鹿「字母哥」亞德托昆波開賽連得6分，加上洛提奇、B.羅培茲各投進三分，助隊開局打出12：5攻勢。

雙方互有攻勢，兩隊戰到24：24時，B.羅培茲投進三分，暴龍後衛范維利特（Fred VanVleet）也投進三分追平。

亞德托昆波上籃得分後，公鹿領先三分，暴龍靠N.鮑威爾（Norman Powell）投進三分追平，之後雷納德搶到進攻籃板，遭到犯規，2罰1中，暴龍取得領先。第一節打完，暴龍以32：31領先。

暴龍方面，首節三分12投6中、投籃命中率為47.6％。羅利第一節就得到12分。；公鹿方面，投籃命中率為57.1％，亞德托昆波首節得到11分。

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暴龍先發五人：羅利（Kyle Lowry）、D.格林（Danny Green）、雷納德（Kawhi Leonard）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）

公鹿先發五人：布雷德索（Eric Bledsoe）、米德爾頓（Khris Middleton）、B.羅培茲（Brook Lopez）、洛提奇（Nikola Mirotic）、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）

賽前

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍賽第4戰，暴龍今天在主場迎戰公鹿。林書豪能否「破冰」而出？

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