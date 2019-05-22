NBA》從盧森堡打到總冠軍戰 勇士小將成奇兵

勇士26歲小將麥金尼（右）昨先發得到12分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨在西部冠軍賽第4戰延長賽中，以119：117擊敗拓荒者，連續5季闖進總冠軍戰。此戰擔任先發就繳出12分好表現的勇士26歲小將麥金尼（Alfonzo McKinnie），過去曾流浪海外到盧森堡等地打球，如今將站上總冠軍賽舞台。

麥金尼自高中畢業後，沒有被NBA球隊看上，因此未參加NBA選秀，選擇離鄉背井，先後到盧森堡、墨西哥打球。2016年9月，麥金尼還自費175美元，參加NBA發展聯盟風城公牛（Windy City Bulls）試訓，他獲得賞識，成為風城公牛隊一員。

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麥金尼在2017年7月和暴龍簽約，他大多在其發展聯盟球隊暴龍905打球，也升上暴龍隊嚐到NBA滋味，總計出賽14場，平均上場時間為11.6分鐘、場均1.5分。去年7月麥金尼遭到釋出。

勇士隊去年季前簽下麥金尼，他也成為球隊正式名單一員。本季在例行賽出賽72場有5場先發，場均4.7分、3.4顆籃板。

昨天西部冠軍賽第4戰對拓荒者之戰，麥金尼頂替受傷的伊古達拉（Andre Iguodala）先發，他上場26分鐘，全場12投5中得到12分是季後賽生涯新高，也幫助球隊獲勝，闖進總冠軍戰。

《聖荷西信使報》報導，麥金尼表示，「對我來說，這是超現實的感覺，我非常興奮、難以言語。」他說，「今天發生的每件事都真實地反映我多年來付出的努力。」；勇士明星K.湯普森（Klay Thompson）則大讚麥金尼，「他從盧森堡打到NBA總冠軍戰。」

麥金尼將參與生涯首次的NBA總冠軍戰，「我不知道還有誰能做到這一點，對我來說，這是第一次，我會為此慶祝。」

麥金尼。（歐新社）

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