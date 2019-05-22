NBA》年度新秀第一隊名單出爐！T.楊恩、東契奇攜手入選

T.楊格（左）、東契奇（右）雙雙入選年度新秀第一隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天NBA官方宣布了年度新秀第一和第二隊名單，今年的年度第一隊囊括了2018選秀前五順位的五位球員，是自1984-85球季以來的第一次。

今年年度第一隊的名單有太陽的狀元艾頓（Deandre Ayton）、國王的榜眼巴格利（Marvin Bagley III）、獨行俠的探花東契奇（Luka Doncic），灰熊的第四順位傑克森（Jaren Jackson Jr.）以及老鷹隊的第五順位T.楊恩（Trae Young）。

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今年兩位新人王的熱門人選東契奇和T.楊恩更是獲得了媒體的一致支持，獲得了年度第一隊的100位媒體的全票認證，狀元艾頓則是拿到了95張年度新秀第一隊的選票。

前一次前五順位皆入選年度新秀第一隊的是1984年選秀的球員，分別為歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、鮑伊（Sam Bowie）、喬丹（Michael Jordan）、柏金斯（Sam Perkins）和巴克利（Charles Barkley）五位名將。

至於今年新秀第二隊則是由快艇的吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、薛米特（Landry Shamet）、尼克M.羅賓森（Mitchell Robinson）、老鷹隊赫特（Kevin Huerter）以及騎士塞克斯頓（Collin Sexton）獲得殊榮。

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