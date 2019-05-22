NBA》里拉德有望長留拓荒者 傳將簽下60億大約

里拉德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕《Yahoo Sports》的記者海恩斯（Chris Haynes）指出，里拉德（Damian Lillard）有望在這個休賽季與拓荒者簽下4年總價1.91億美元（約新台幣60億）的延長合約。

里拉德目前仍與拓荒者有兩年6200萬美元的合約要走，但報導指出，他非常有興趣與拓荒者在今年提前簽下延長合約。若里拉德成功入選本季的年度前三隊，他將有資格向拓荒者爭取一紙超級頂薪合約。

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若拓荒者成功與他簽下四年的延長合約，他將為拓荒者效力直至2024-25年賽季。報導補充提到，這次的延長合約非常有可能包含球員選擇權，這是他上一次合約沒有獲得的待遇。

里拉德本季平均能攻下25.8分、4.6籃板和6.9次助攻，同時在本季率領拓荒者打進19年來第一次的西部冠軍賽，雖然最後以0：4敗給勇士，但他帶著肋骨傷勢上場為球隊拼戰的精神，已經讓他獲得了大家的肯定。

里拉德在2012年第六順位被拓荒者選上，本季他上場3488分鐘是全聯盟最高，同時他仍繳出44.4%的投籃命中率和36.9%的三分球命中率，都是聯盟一流的水準，他在2012年進入聯盟後曾四度入選全明星賽，同時也是2013年聯盟的新人王。

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