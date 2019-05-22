MLB》陳偉殷相隔10天出賽變「一人左」 三顆球解決對手

陳偉殷收下生涯首個中繼點。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷相隔10天後終於獲得上場機會，今天在客場面對老虎之戰，他成了「一人左」，解決老虎打者史都華（Christin Stewart），完成投球工作，獲得本季、也是生涯第一個中繼點。陳偉殷已經是連續7.1局沒有失分。

陳偉殷投3球解決1人，完成工作。（USA TODAY Sports）

此戰7局下2出局後，馬林魚以4：2領先，老虎輪到左打的史都華上場打擊，馬林魚這時換掉投手布萊斯（Austin Brice），由陳偉殷接替投球，他只用3顆球就讓史都華飛球出局。

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根據大聯盟官網顯示，陳偉殷只丟3顆球，有2顆滑球，還有1顆89.7英哩的卡特球，獲得本季首個中繼點，賽後防禦率降至8.79。自從美國時間4月21日之後，陳偉殷出賽6場、共7.1局沒有失分。

不過，馬林魚終結者羅莫（Sergio Romo）放火，1局失2分，目前正規9局打完，戰成4：4平手。

馬林魚在第11局上靠瓦拉克（Chad Wallach）帶有1分打點的適時二壘安打，終場以5：4擊敗老虎，馬林魚收下4連勝。（更新時間：1041）

馬林魚在第11局上靠瓦拉克帶有1分打點的適時二壘安打，幫助球隊獲勝。

馬林魚先發投手史密斯。（美聯社）

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