羽球》戴資穎不能大意！外媒透露韓國新希望難纏之處（影音）

戴資穎今日將對上安世英。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕蘇迪曼盃台灣隊今天上午11點出戰韓國,世界球后戴資穎將首度碰上年僅17歲的安世英,這場對決備受外國媒體注目。

世界排名50的安世英,昨僅打37分鐘就以21:8、21:12直落二,強壓讓小戴苦戰的香港張雁宜。她的表顯讓國際羽總官方推特直呼,「強而有力的勝利,17歲小將安世英表現太精采。」

今日安世英將碰上戴資穎,中媒《新浪體育》就報導指出,韓國橫空出世的安世英,有望叫陣世界一姐戴資穎,球迷莫不期待。

安世英爆紅戰役為奧運積分賽首站紐西蘭公開賽,連克4名種子選手,包括決賽力退前球后李雪芮,奪下冠軍。當時安世英受訪透露贏球秘訣是「心理素質」,「我爸以前是拳擊手,這讓我的心理素質更加強健。」

馬來西亞媒體《中國報》分析,安世英跟早期的山口茜很像,相當冷靜。打法沒有太多殺球,而是以拉、吊、放網作為攻擊重點,「尋找對手不舒服的落點,很多就是往空位打,讓對手難以招架,而且她的速度很快,出手果斷。」

即便年僅17歲,安世英昨大勝香港賽後坦然表示,「因為自己年輕,賽事對自己來說,沒有多大的壓力,後面的比賽都要全力應對,爭取拿到更好的成績,今後要成長成為如成池鉉一樣優秀的選手,參加奧運會。」

安世英昨精采表現:

