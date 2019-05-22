羽球》戴資穎不能大意！外媒透露韓國新希望難纏之處（影音）

戴資穎今日將對上安世英。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕蘇迪曼盃台灣隊今天上午11點出戰韓國，世界球后戴資穎將首度碰上年僅17歲的安世英，這場對決備受外國媒體注目。

世界排名50的安世英，昨僅打37分鐘就以21：8、21：12直落二，強壓讓小戴苦戰的香港張雁宜。她的表顯讓國際羽總官方推特直呼，「強而有力的勝利，17歲小將安世英表現太精采。」

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今日安世英將碰上戴資穎，中媒《新浪體育》就報導指出，韓國橫空出世的安世英，有望叫陣世界一姐戴資穎，球迷莫不期待。

安世英爆紅戰役為奧運積分賽首站紐西蘭公開賽，連克4名種子選手，包括決賽力退前球后李雪芮，奪下冠軍。當時安世英受訪透露贏球秘訣是「心理素質」，「我爸以前是拳擊手，這讓我的心理素質更加強健。」

馬來西亞媒體《中國報》分析，安世英跟早期的山口茜很像，相當冷靜。打法沒有太多殺球，而是以拉、吊、放網作為攻擊重點，「尋找對手不舒服的落點，很多就是往空位打，讓對手難以招架，而且她的速度很快，出手果斷。」

即便年僅17歲，安世英昨大勝香港賽後坦然表示，「因為自己年輕，賽事對自己來說，沒有多大的壓力，後面的比賽都要全力應對，爭取拿到更好的成績，今後要成長成為如成池鉉一樣優秀的選手，參加奧運會。」

安世英昨精采表現：

A convincing victory. What a performance by 17-year-old An Se You



RESULTS: https://t.co/DZkfc9bj5D#TOTALBWFSC2019 #Nanning2019 pic.twitter.com/qiNf9B6IDu — BWF （@bwfmedia） 2019年5月20日

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