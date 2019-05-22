MLB》「太空王」韋蘭德6.1局無安打演出 力壓白襪奪本季第8勝

韋蘭德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）今主投8局僅被打1支安打，繳出12次三振，完全壓制白襪打線，最後成功率領太空人以5：1擊敗白襪，同時收下本季第8勝，防禦率2.24。

太空人第四局首先靠著古利爾（Yulieski Gurriel）的陽春砲先馳得點，第五局白襪先發投手柯維（Dylan Covey）控球不穩，連續投出兩次保送被迫退場，但接續的投手巴默爾（Aaron Bummer）無法壓制太空人打線，接連因為暴投、布蘭特利（Michael Brantley）帶有兩分打點二壘安打和柯瑞亞（Carlos Correa）的一壘安打被攻下五分鎖定勝局。

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古利爾敲出陽春全壘打。（法新社）

今日韋蘭德投球虎虎生風，前6局更是讓白襪一支安打都沒有，只靠一次保送上壘，直到第7局，白襪才靠著阿布瑞尤（Jose Abreu）的陽春全壘打首開記錄，幫助球隊打破無安打的困境，但第9局在韋蘭德退場後，白襪隊的打者還是沒有任何建樹。

阿布瑞尤一棒敲碎韋蘭德無安打美夢。（美聯社）

白襪先發投手柯維表現不佳，主投4局投出4次保送，失掉4分自責分苦吞敗投。太空人打擊方面，布蘭特利4支1，外加2分打點，古利爾4支2，包括一支陽春砲、柯瑞亞3支1、1分打點。

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