日職》曾飆163km火球... 球探爆「令和怪物」球速僅剩140出頭 評價直落

佐佐木朗希。（取自日本隊官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕4月初創下日本高校史上最快球速163公里紀錄、被封為「令和怪物」的佐佐木朗希，今天日本週刊《日刊現代》報導，外傳他有受傷疑慮，練習賽的球速剩140公里出頭，球界對他的評價已經直直落。

17歲的佐佐木朗希在4月初日本隊U18集訓飆出破紀錄163公里，一時間成為日職12球團爭先恐後想列入第一指名的對象，但從那之後，他的快速球就封印了。

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一名關西球隊的球探指出：「佐佐木在U18集訓結束後某天到醫院檢查，雖然當時大船渡高校的教練表示，只是為了預防佐佐木受傷，但是竟然不是在休賽季、而是在這個時間點去醫院，感覺就是不得不去，投出163公里之後是不是有什麼問題出現了？」

佐佐木朗希在本月18日舉行的縣大會沒有登板投球，而是擔任第四棒右外野手出場，結果一球未投，大船渡高校就遭淘汰。

這名球探繼續表示：「練習賽佐佐木沒出力在投的樣子，只剩下140公里的程度。大家都對佐佐木個人的狀態不太清楚，產生了疑慮，因為如果是大傷的話，應該連野手都不會讓他當，似乎是想讓他投但又不能投的樣子，不排除是肩膀或是手臂有不適。」

另一名洋聯球隊高層則說，現在佐佐木的狀態誰都沒辦法掌握，再繼續如此不出力投球，實在無法給予太高的評價。

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