NBA》暴龍替補控衛谷底反彈 林書豪上場機會恐更少？

暴龍首席替補控衛范維利特今天得到13分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍首席替補控衛范維利特（Fred VanVleet）在季後賽陷入低迷狀態，今天在主場面對公鹿找回手感，拿到13分、還傳出6次助攻，幫助球隊以120：102大勝對手，東部冠軍戰系列賽戰成平手。范維利特此戰打出好表現，可能會讓台裔後衛林書豪上場空間更少。

范維利特上一場比賽11投僅1中得到3分，他在東部冠軍戰前三場共20次出手投丟16球，狀況不理想。上個系列賽面對七六人，平均也只得到2分。范維利特在今年季後賽自第一輪對魔術首戰拿14分後，得分就沒有達到雙位數。

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暴龍首席替補控衛范維利特（右）今天得到13分。（今日美國）

不過，范維利特今天終於回神，上場25分鐘，他繳出6投5中，包含三分球3投全進，得到13分、傳出6次助攻，還有1次抄截，球場上的正負值高達「正25」是全隊第二高。《The Score》記者Chris Walder也在推特上發文稱讚，真正的范維利特站出來了。

《TSN》記者Josh Lewenberg在推特上透露，昨晚范維利特迎接他第二個孩子，取名為Fred Jr.。范維利特賽後表示，大家都知道他打得不好，自己不會逃避，清楚必須打得更好，「我的隊友支持我，他們想看到我打得更好。」

台裔後衛林書豪此戰在最後2分08秒時上場，他1投0中、挨了1次火鍋，沒有得分。這是他在東部冠軍賽第二戰後，再度上場。

林書豪。（圖片取自暴龍隊官方臉書）

暴龍首席替補控衛范維利特今天得到13分。（今日美國）

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