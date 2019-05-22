NBA》羅利砍25分、板凳大爆發 暴龍大勝公鹿系列賽扳平

暴龍明星後衛羅利（右）得到25分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽暫以1：2落後的暴龍，今在主場力阻公鹿聽牌，前役他們靠著雷納德爆發取勝，今輪到羅利及板凳大軍發威，終場以120：102，系列賽扳成2：2平手；兩隊下一戰將在台灣時間週五8：30登場。

「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）開賽表現出色，首節攻下11分，但暴龍在次節改變防守策略，遭到嚴加看管的字母哥，次節僅有3分進帳；暴龍上半場以羅利（Kyle Lowry ）表現最佳，繳出最高19分，且替補球員表現出色，共拿下28分，大勝公鹿板凳的8分，半場打完暴龍取得10分領先。

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上半場僅進帳5分、狀況普通的雷納德（Kawhi Leonard ），第3節開賽上演精彩扣籃，成功帶動士氣，且決勝節暴龍N.鮑威爾（Norman Powell）、范維利特（Fred VanVleet）及伊巴卡（Serge Ibaka）人人都有貢獻，開局打出一波10：3攻勢，成功甩開公鹿的糾纏，在主場拿下第2勝。

暴龍今有6人得分上雙，羅利繳出全隊最高25分、6助攻、5籃板，雷納德19分次之，且替補表現出色，N.鮑威爾、范維利特、伊巴卡合砍48分，成為暴龍獲勝關鍵。林書豪在最後2分鐘登場，沒有特殊表現。

公鹿則以米德爾頓30分表現最佳，亞德托坤波25分、10籃板次之，但全隊三分球命中率僅32.4%，錯失追分契機，加上罰球命中率也只有65.4%，種下敗因。

暴龍明星後衛羅利（右）得到25分。（美聯社）

雷納德。（美聯社）

「字母哥」亞德托昆波。（歐新社）

暴龍N.鮑威爾得18分。（美聯社）

暴龍明星後衛羅利（右）得到25分。（美聯社）

暴龍范維利特得到13分。（今日美國）

暴龍伊巴卡17分、13籃板。（美聯社）

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