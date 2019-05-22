MLB》泰倫茲雙響砲5打點 藍鳥10：3大勝紅襪

2019/05/22 11:55

泰倫茲敲出雙響砲（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況不錯的紅襪今天客場對決藍鳥，不過先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）表現不佳，4、5兩局都丟掉3分，包含3支全壘打，最終藍鳥就以10：3大勝紅襪。

雙方前三局都沒有太大攻勢，第4局泰倫茲（Rowdy Tellez）在壘上有跑者的情況下，敲出兩分砲，隨後葛里查克（Randal Grichuk）再補上一隻背靠背的陽春全壘打，藍鳥3：0領先紅襪。

葛里查克也開轟（今日美國）

次局藍鳥再度展開攻勢，超級新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）先敲出安打，史摩克（Justin Smoak）選到保送後，泰倫茲再敲一支三分砲，前五局就為球隊打下5分打點。

小葛雷諾今天敲出雙安（今日美國）

紅襪終於在第6局靠著莫爾蘭（Mitch Moreland）的陽春砲開啟得分紀錄，在第7局握有大好得分機會，布雷德利（Jackie Bradley Jr.）先敲出安打，隨後兩位打者都選到保送形成滿壘，無人出局的情況下，貝茲（Mookie Betts）、莫爾蘭都遭到三振，柏格茲（Xander Bogaerts）滾地球出局，讓紅襪無功而返，最終吞下敗仗。

貝茲滿壘遭到三振（美聯社）

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