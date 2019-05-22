MLB》巴耶茲代打敲再見安 小熊主場氣走費城人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天作客小熊主場，小熊先發投手昆塔納（Jose Quintana）本戰虎虎生風，主投6局沒有失掉任何分數，而小熊隊球星巴耶茲（Javier Baez）在九局平手情況下代打上陣，敲出再見安打幫助小熊以3：2收下勝利。

巴耶茲代打敲出再見安（法新社）

小熊在首局靠著康崔拉斯（Willson Contreras）的滾地球打回打點，不過接下來受制於費城人先發艾夫林（Zach Eflin）的壓制，連續五個半局沒有得分，而後續也受制於中繼投手的封鎖，第九局前以2：1落後給費城人。

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艾夫林6局好投可惜未能奪勝（法新社）

費城人則是首局失分後，一路落後到第7局，赫南德茲（Cesar Hernandez）、法蘭柯（Maikel Franco）先後敲出安打，隨後開路先鋒麥卡琴（Andrew McCutchen）再敲安清光壘上跑者。

麥卡琴敲出超前安（法新社）

進入第9局，布萊恩（Kris Bryant）選到保送後，瑞佐（Anthony Rizzo）敲出二壘安打攻占二三壘，一出局後，海沃德（Jason Heyward）被故意四壞保送形成滿壘，阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）靠著野手選擇打回追平分，下一棒因傷沒有先發的巴耶茲敲出右外野的再見安打助隊奪勝。

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