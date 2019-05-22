MLB》美國大物棄大聯盟選秀加盟日職 專家點2大原因

史都華將加盟日職。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國19歲大物投手史都華（Carter Stewart）放棄大聯盟選秀，傳以6年至少700萬美元（約2.2億台幣）加盟日本職棒軟銀隊。這項史無前例的操作，日本媒體探究其原因。

史都華擁近160公里速球、大幅度曲球，去年被勇士首輪第8順位選中，卻因手腕健康疑慮沒達共識。下個月他能再次投入選秀，外界認為落點落在首輪後半、第2輪，經紀人波拉斯說服他加盟軟銀。

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日媒《日刊現代》找來體育記者友成那智分析指出，「大聯盟選秀首輪中後段球員的簽約金大約在1億8000至9000萬日元（約5100至5400萬台幣），19歲進美職，大概要蹲3年小聯盟，升上大聯盟後前3年，必須領大約6000萬日元（約1711萬台幣）底薪。」

「也就說，這六年期間大約能賺4億（約1.1億台幣）。如果只考慮金錢方面，日本球團給6年10億日元（約2.8億台幣）大概就能簽到。而且在日本留下成績的話，6年後也有機會和大聯盟簽大約。」友成說。

第二個原因在於相信日職培養投手的能力。史都華經紀人波拉斯曾看過菊池雄星的例子，放棄從高中挑戰大聯盟，在日本職棒打出成績後，成功以4年60億日元（約17億台幣）加盟水手，現在是球隊前段輪值投手。

友成說，「我認為他有參加菊池的成功案例，日職在培育投手這塊有成績，先發投手一個禮拜只要登板一次，和大聯盟相比受傷機率較低。波拉斯可能看出年輕時在日本磨練的優點，做出這項決定。」

波拉斯再次出奇招引發球界討論。（美聯社）

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