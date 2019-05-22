MLB》金鶯投手群成發球機？ 創大聯盟最速挨百轟

金鶯隊先發投手赫斯（右）今天在主場面對洋基，他投5局挨3轟、共失9分吞敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊先發投手赫斯（David Hess）今天在主場面對洋基，他投5局挨3轟、共失9分，金鶯最後以4：11輸球。金鶯隊開季至今打了48場，投手群卻挨了百轟，成為大聯盟史上最快。

洋基強打桑契斯（Gary Sanchez）首局就轟三分彈，佛雷瑟（Clint Frazier）在第3局敲兩分砲，第5局他再揮出三分砲，助洋基最後輕取金鶯。

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《ESPN》報導，金鶯至今打了48場，投手群被敲100發全壘打，打破2000年皇家隊57場挨百轟的紀錄。若按照目前挨轟的速度，金鶯投手群可能單季會挨338轟，更有望打破2016年紅人隊的258轟紀錄。

「我們面對很棒的球隊，但你仍要投好。」金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示，投手上場投球就要控好球、不要被對方扎實集中，「如果你不這樣做，在對打者有利的球場上面對強打者，你就在40多場比賽中被敲100轟。」其中，洋基隊本季對金鶯已敲28轟。

金鶯團隊投手防禦率高達5.63，全聯盟最糟，戰績僅15勝32敗、勝率為0.319是全聯盟第二差。

（影片來源：大聯盟官網）

佛雷瑟單場雙響砲。（法新社）

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