羽球》戴資穎神紀錄遭17歲小將突破 外媒大吃一驚！

2019/05/22 13:24

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎蘇迪曼盃第二戰，意外以21：14、18：21、16：21爆冷輸給南韓17歲「超新星」安世英，引起外國媒體瘋狂討論，直言不敢相信17歲女孩仍擊退世界球后。

戴資穎雖然順利拿下首局，卻連輸2局敗下陣來。決勝局小戴一度化解5個賽末點，最後仍然無法演出大逆轉，意外輸掉台灣隊第2點。安世英自從奧運積分賽首站紐西蘭公開賽以來，已拿下7連勝。

外國媒體「Badminton Talk」表示，「向安世英致敬！17歲小女孩擊敗世界第一的戴資穎！」並寫道安世英達成一項紀錄，成為戴資穎過去在17場團隊賽中、第2位擊敗她的人，前一位是依瑟儂。

安世英首度和球后交手就上演逆轉秀奪勝，外國球迷表示，「她是下一個超級巨星！」、「早說過是真貨，她是韓國最年輕的國手，奧運積分賽首站也擊敗李雪芮拿下冠軍，現在又擊敗世界第一。」

戴資穎爆冷輸球。（法新社）

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