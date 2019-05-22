羽球》戴資穎神紀錄遭17歲小將突破 外媒大吃一驚！

Rising star An Se Youngmajor upset to take down world number one Tai Tzu Ying in three-game thriller#TOTALBWFSC2019 #Nanning2019



RESULTS: https://t.co/iC9ana0Onk pic.twitter.com/UXKlibJXF7 — BWF （@bwfmedia） 2019年5月22日

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎蘇迪曼盃第二戰，意外以21：14、18：21、16：21爆冷輸給南韓17歲「超新星」安世英，引起外國媒體瘋狂討論，直言不敢相信17歲女孩仍擊退世界球后。

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戴資穎雖然順利拿下首局，卻連輸2局敗下陣來。決勝局小戴一度化解5個賽末點，最後仍然無法演出大逆轉，意外輸掉台灣隊第2點。安世英自從奧運積分賽首站紐西蘭公開賽以來，已拿下7連勝。

外國媒體「Badminton Talk」表示，「向安世英致敬！17歲小女孩擊敗世界第一的戴資穎！」並寫道安世英達成一項紀錄，成為戴資穎過去在17場團隊賽中、第2位擊敗她的人，前一位是依瑟儂。

安世英首度和球后交手就上演逆轉秀奪勝，外國球迷表示，「她是下一個超級巨星！」、「早說過是真貨，她是韓國最年輕的國手，奧運積分賽首站也擊敗李雪芮拿下冠軍，現在又擊敗世界第一。」

戴資穎爆冷輸球。（法新社）

Respect for An Se Young!! 17-year-old girl has just beaten the WORLD NUMBER 1 Tai Tzu Ying!!#SudirmanCup2019 — Badminton Talk （@BadmintonTalk） 2019年5月22日

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