羽球》戴資穎輸17歲小將 中國球迷想起「慘痛經驗」（影音）

17歲的戴資穎也曾經擊敗世界球后。(資料照,記者王藝菘攝)

〔體育中心/綜合報導〕世界球后戴資穎今在蘇迪曼盃輸給17歲小將安世英,引發羽壇震撼,有中國球迷直接聯想到,17歲的戴資穎也有過和安世英同樣的經驗。

2011年法國公開賽,年僅17歲的高中生戴資穎,竟以21:18、21:13擊敗當時擁有世界冠軍、世界第一雙頭銜的中國前球后王儀涵,震撼了中國媒體,還以「怪球神童」來稱呼小戴。

如今戴資穎卻以世界第一身分輸給17歲的安世英,有中國球迷說,「小戴17歲的時候挑落了當時拿了世錦賽冠軍世界排名第一的王儀涵,不知道現在她看到安世英有沒有想到當年的自己。」

還有中國球迷說,「17歲在蘇杯這個舞台戰勝世界第一,世界羽壇要為之顫抖了」、「安少女連續贏了李雪芮 戴資穎……接下來?」

Rising star An Se Yougs major upset to take down world number one Tai Tzu Ying in three-game thriller#TOTALBWFSC2019 #Nanning2019



RESULTS: https://t.co/iC9ana0Onk pic.twitter.com/UXKlibJXF7