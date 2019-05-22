羽球》戴資穎輸17歲小將 中國球迷想起「慘痛經驗」（影音）

2019/05/22 13:53

17歲的戴資穎也曾經擊敗世界球后。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎今在蘇迪曼盃輸給17歲小將安世英，引發羽壇震撼，有中國球迷直接聯想到，17歲的戴資穎也有過和安世英同樣的經驗。

2011年法國公開賽，年僅17歲的高中生戴資穎，竟以21：18、21：13擊敗當時擁有世界冠軍、世界第一雙頭銜的中國前球后王儀涵，震撼了中國媒體，還以「怪球神童」來稱呼小戴。

如今戴資穎卻以世界第一身分輸給17歲的安世英，有中國球迷說，「小戴17歲的時候挑落了當時拿了世錦賽冠軍世界排名第一的王儀涵，不知道現在她看到安世英有沒有想到當年的自己。」

還有中國球迷說，「17歲在蘇杯這個舞台戰勝世界第一，世界羽壇要為之顫抖了」、「安少女連續贏了李雪芮 戴資穎……接下來？」

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