網球》膝傷退賽後紅土練兵 天后小威減重拚法網

小威廉絲揮別膝傷退賽陰霾，趕往巴黎羅蘭加洛斯紅土球場積極練兵。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽即將在週日開打，「高齡」37歲的小威廉絲（Serena Williams）揮別膝傷退賽陰霾，趕往巴黎羅蘭加洛斯紅土球場積極練兵，這位已當媽媽的美國傳奇天后還透露，目前正控制飲食，盼能維持體態東山再起，全力挑戰第24座大滿貫女單冠軍。

小威去年產後復出，雖於溫布頓草地、美網硬地殺入決賽，卻都攻頂失利屈居亞軍；本季她更因傷打打停停，羅馬賽前才因左膝休息近兩個月，好不容易首戰擊退瑞典派特森（Rebecca Peterson），又因舊傷復發抱憾退出，連帶也讓法網出擊打上問號。所幸在知名法籍教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）和專業團隊協助下，小威近來恢復狀態良好，不但提前進法網中央球場練球，也有信心找回手感和體能。

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「老實說，要我吃素簡直是場惡夢，但辛苦努力已見成效。」素以「暴力打法」聞名的小威坦承，為了瘦身減重又不影響招牌爆發力，她最近已戒了口腹之慾，嚴格遵守教練團開出的健康清淡菜單，自認體型也比年初澳網還要更加結實，「很意外，沒想到在調養膝傷情況下，我還能達成這項困難目標。」

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