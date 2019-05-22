日職Live》大王敲安點燃攻勢 火腿3：5樂天（影音）

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）





第六局

茂木榮五郎在二壘有人擊出帶有1分打點的中外野安打，樂天以5：3領先火腿。

第五局

5上，茂木榮五郎敲出右外野陽春彈，樂天以4：3領先火腿。

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5下，近藤健介在2人出局後敲出右外野三壘安打，中田翔獲得四壞球保送，王柏融在一三壘有人時沒有建功，敲出二壘滾地球出局。

王柏融第三打席逐球紀錄：

1.變速 125公里 好球

2.變速 124公里 內滾

第四局

4上，布萊許敲出左外野二壘安打，靠著隊友的內野滾地球推進至三壘，辰己涼介適時擊出左外野高飛犧牲打，樂天再添1分。

4下，近藤健介獲得四壞球保送，中田翔遭到三振，王柏融第二打席瞄準143公里速球，擊出右外野平飛安打，形成一三壘有人，這也是火腿此役第一支安打。

渡邊諒獲得保送攻占滿壘，平沼翔太適時擊出帶有2分打點的左外野安打，清水優心再擊出犧牲打，打回追平分，火腿追到3：3平手。



王柏融第二打席逐球紀錄：

1.變速 126公里 壞球

2.速球 145公里 壞球

3.滑球 130公里 壞球

4.速球 142公里 好球

5.速球 143公里 右外野平飛安打

第三局

中島卓也在1人出局時靠著四壞球保送上壘，隨後盜上二壘，雖然隊友將他推進至三壘，但火腿仍無法將分數打回來，前3局還未有人敲出過安打。

第二局

2上，布萊許從火腿先發有原航平手中敲出右外野2分砲，本季第13轟出爐，樂天以2：0領先火腿。

2下，中田翔獲得四壞球保送，王柏融從樂天先發投手古川侑利手中，擊出右外野深遠飛球出遭接殺出局。

王柏融首打席逐球紀錄：

1.速球 143公里 壞球

2.速球 142公里 界外

3.速球 144公里 壞球

4.速球 144公里 右外野深遠飛球出局

賽前報導

日本火腿昨起在主場札幌巨蛋和樂天展開三連戰，「大王」王柏融難過左投這一關，3打數無安打，獲得1次四壞球保送，中斷連5場有安打的紀錄，火腿終場以3：13輸球，苦吞3連敗，戰績20勝21敗2和，勝率跌破5成，從賽前的洋聯第三跌落至洋聯第五。

王柏融今天擔任先發第5棒，守左外野，本季出賽31場，繳出1轟、17打點，打擊率2成76的成績。

先發名單

火腿

1（中）西川遙輝

2（右）大田泰示

3（指）近藤健介

4（一）中田翔

5（左）王柏融

6（二）渡邊諒

7（三）平沼翔太

8（捕）清水優心

9（游）中島卓也

先發投手：有原航平

樂天

1（游）茂木榮五郎

2（左）島內宏明

3（二）淺村榮斗

4（三）惠勒

5（一）銀次

6（右）布萊許

7（指）今江年晶

8（中）辰己涼介

9（捕）堀內謙伍

先發投手：古川侑利

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