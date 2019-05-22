日職Live》陽岱鋼第二打席敲安！ 巨人 1：4 橫濱

第七局

7下，陽岱鋼纏鬥後擊出二壘滾地出局，這局巨人三上三下。

7上，宮崎敏郎對田口麗斗敲出全壘打，巨人 1：4 橫濱。

請繼續往下閱讀...

第五局

5下，首棒打者陽岱鋼敲出左外野強勁安打，中島宏之右外野深遠飛球遭到接殺，炭谷銀仁朗右外野強勁安打上壘，一、三壘有跑者，巨人換上代打石川慎吾，石川遭到三振，山本泰寛滾地出局，三出局。

陽岱鋼第二打席敲安上壘。（圖片取自巨人推特）

陽岱鋼第二打席敲安上壘，靠著隊友安打上三壘，可惜沒能回來得分。（圖片取自巨人推特）

5上，巨人換投：櫻井俊貴，他一上場就被神里和毅敲出二壘安打，宮崎敏郎擊出滾地球出局，跑者上三壘，筒香嘉智中外野飛球被丸佳浩美技接殺，二出局，羅培茲遭三振，三出局。

第四局

4下，首棒打者丸佳浩安打上壘，岡本和真遭三振，葛雷洛雙殺，變相三上三下。

4上，高橋優貴這局遭連續安打狙擊再失1分，巨人 1：3 橫濱。

第二局

2下，葛雷洛中左外野陽春彈砲轟東克樹，陽岱鋼打到投手正面滾地出局，中島宏之中外野歐霸二壘安打，炭谷滾地出局，巨人 1：2 橫濱。

2上，高橋被大和敲安打，靠三振東克樹化解兩出局得點圈有人的失分危機。

第一局

1下，巨人變相三上三下。

1上，高橋優貴遭到洋砲索托左外野2分彈狙擊，2：0橫濱領先。

巨人先發左投高橋優貴首局就遭到索托砲轟。（圖片取自巨人推ˋ特）

巨人先發左投高橋優貴。（圖片取自巨人推特）

先發名單

巨人先發打線

1 （二） 山本 泰寛

2 （遊） 坂本 勇人

3 （中） 丸 佳浩

4 （三） 岡本 和真

5 （左） 葛雷洛

6 （右） 陽 岱鋼

7 （一） 中島 宏之

8 （捕） 炭谷 銀仁朗

9 （投） 髙橋 優貴

橫濱先發打線

1 （中） 神里 和毅

2 （三） 宮﨑 敏郎

3 （右） 索托

4 （左） 筒香 嘉智

5 （一） 羅培茲

6 （二） 中井 大介

7 （遊） 大和 右

8 （捕） 伊藤 光

9 （投） 東 克樹

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法