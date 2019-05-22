中職Live》王正棠反彈球帶打點 富邦 1：0 統一

2019/05/22 19:41

第四局

4上，施子謙被高國麟敲出長打後連飆2K，最後讓方克偉擊出滾地球化解危機。

第三局

3下，羅力投出三上三下，送出1K。

3上，方克偉二壘安打，李宗賢觸擊失敗出局，二壘有人，張正偉滾地安打，一三壘有人，王正棠擊出三壘反彈球形成野手選擇帶有一分打點，富邦 1：0 統一，二出局。 林益全擊出三游間穿越安打，一二壘有人，蔣智賢飛球出局，三出局。

第二局

2下，潘武雄飛球出局，陳鏞基遭三振，楊家維擊出三不管地帶一壘安打，隨後盜上二壘，林祖傑遭三振，三出局。

2上，蔣智賢左外野安打上二壘，高國麟左外野飛球遭接殺，林哲瑄二壘滾地球遭刺殺，跑者上三壘，陳凱倫游擊滾地出局，三出局。

第一局

1下，羅力三上三下，投出1次三振。

1上，施子謙投出三上三下。

兩隊先發陣容

富邦悍將

張正偉 , RF
王正棠 , 2B
林益全 , 1B
蔣智賢 , DH
高國麟 , LF
林哲瑄 , CF
陳凱倫 , 3B
方克偉 , C
李宗賢 , SS

投手：羅力

統一獅

陳重羽 , RF
林靖凱 , 2B
蘇智傑 , LF
潘武雄 , DH
陳鏞基 , 1B
楊家維 , 3B
林祖傑 , SS
林祐樂 , C
方昶詠 , CF

投手：施子謙

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