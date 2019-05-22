棒球》好想贏韓國的利器空運來台 仁善少棒如虎添翼

桃園仁善少棒六月將征戰南韓首爾。（謝國城棒球文教基金會提供）



〔記者羅志朋／綜合報導〕今年謝國城盃少棒賽桃園仁善國小奪冠，取得LLB世界少棒錦標賽（威廉波特少棒賽）台灣代表權，將參加6月23日起在南韓首爾所舉行的LLB世界少棒錦標賽亞太區資格賽，拿下第一名才能前進美國威廉波特，2016至18連續3年台灣代表隊都敗給南韓，無緣遠征美國；今年台灣頭號目標仍是南韓。

日前仁善少棒因經費有限，且不熟悉海外訂購程序，小球員無法取得符合LLB規定的比賽專用鋁棒練習。謝國城之子謝南強得知消息後，立即透過管道在美國採購10支符合相關規定的鋁棒，空運來台，並於今天下午贈與仁善少棒，讓小球員欲善其事前，已先利其器。

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仁善少棒總教練紀順彬說：「用了這款美國LLB規格的球棒後，小選手們感覺彈性更好，目前練習正在慢慢習慣中。」

仁善少棒成軍20週年，今年首度去得LLB台灣代表權，也是紀順彬帶隊12年以來拿到第一個代表權，陣中王牌投手兼主砲邱宇珩，奪今年謝國城盃少棒賽MVP，6月征戰南韓首爾將是關鍵人物。

謝南強（右）致贈球棒給仁善少棒王牌投手兼主砲邱宇珩。（謝國城棒球文教基金會提供）

仁善少棒小球員試打球棒。（謝國城棒球文教基金會提供）



謝南強（中）與仁善少棒總教練紀順彬（左）、仁善國小校長游淑珍（右）。（謝國城棒球文教基金會提供）



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