中職》黃恩賜跳過本週輪值 陳琥週六先發

中信先發投手陳琥。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕中信兄弟昨將先發投手黃恩賜降二軍調整，總教練伯納今天賽前表示，黃恩賜下週就會回歸先發，本週缺口將由陳琥補上，預定週六先發。

兄弟開季就採用外籍野手，因此先發投手輪值納入3名本土好手，但楊志龍肩膀不適已於17日下二軍休養，黃恩賜近2戰都投不滿4局，先是12日對桃猿3局掉8分、18日又對悍將3.2局失6分，4月中旬至今一勝難求，還吞3連敗，僅1勝進帳。

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伯納說：「恩賜跳過本週先發，讓他喘口氣、調整一下，志龍肩膀則是發炎，必須到二軍復健，防護團隊已接手處理，希望他下半季一開始就能歸隊。」

陳琥開季前也在先發輪值競爭行列，但春訓狀況並不理想，一度還被伯納直指缺乏鬥志、過於安逸，讓他先從二軍出發。伯納今也表示：「希望陳琥不是那麼享受在屏東（二軍基地）的時光，而是想盡辦法回一軍。」

陳琥今於二軍對富邦悍將後援1局無失分，開季至今在二軍出賽7場（5先發），投32.1局挨26安、失11分（9責失），另有19K、15次四壞保送（4次觸身球），防禦率2.51、每局被上壘率1.27。

中信兄弟黃恩賜。（資料照，記者陳志曲攝）

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