中職》一軍處女秀今登場 柏納帝那：狀況慢慢到位

Lamigo桃猿柏納帝那。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕桃猿週一宣布與洋投史博威解約，外籍戰力空缺由外野手柏納帝那補上，今晚對中信兄弟之戰，柏納帝那也立刻先發擔任中外野手、打第2棒，將獻出一軍處女秀，他自評狀況調整得不錯。

柏納帝那4月中旬抵台後，在二軍調整一段時間，出賽9場，35打數敲9安（含2轟）、11分打點，打擊率0.257、上壘率0.357、長打率0.514，昨登錄一軍，今天就先發迎戰兄弟洋投萊福力。

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柏納帝那今賽前表示：「身體狀況滿好的，來台灣之前就覺得不錯，現在也慢慢到位，更加強壯。」

34歲柏納帝那是左投左打，荷蘭籍的他具有7年大聯盟經驗，先後效力國民、費城人、紅人和道奇，去年和前年則轉戰韓職起亞虎，也是2013年經典賽荷蘭隊國手。

儘管已有亞洲職棒經驗，但因柏納帝那直到今天才要體驗中職一軍強度，他表示，還沒辦法比較中職和韓職差異，「一軍就是每場比賽勝負都重要，每個環節都很關鍵，在二軍則是調整，多上場、多了解投手，看球的節奏也很重要。」

猿隊總教練洪一中先前就看過柏納帝那在二軍的比賽狀況，洪總認為，柏納帝那表現不錯，且打過大聯盟和韓職，技術和資歷兼具，會給他時間去適應。

只是今晚開打前突然下起大雨，目前比賽暫停，就看天公是否作美。

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