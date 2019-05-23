薛哲、德葛隆塞揚對決 今日預告與賽事轉播

德葛隆對決薛哲。（資料照，法新社）

今日MLB有兩場的賽事轉播，率先開打的是道奇作客挑戰光芒，道奇推出老將希爾（Rich Hill）對決史坦內克（Ryne Stanek），國聯「四割男」貝林傑（Cody Bellinger）能否搶回聯盟全壘打王寶座，或是繼續維持4成打擊率值得關注。

另一場國民與大都會一役將上演塞揚投手的頂尖對決，薛哲（Max Scherzer）與德葛隆（Jacob deGrom）同場先發，精彩的投手戰令人熱血沸騰。

請繼續往下閱讀...

日職則有2場比賽，第一場是樂天對上火腿的比賽，王柏融傷癒復出後，昨天首度單場雙安，盼他能延續火燙的打擊手感，幫助火腿中止4連敗。宋家豪昨天也首度與王柏融交手，今天兩人是否還會再對決，希望兩人都能繳出好表現。第二場則是橫濱對上巨人的比賽，我國好手陽岱鋼有機會上場，別忘了鎖定比賽為我國好手加油囉！

中職則有一場賽事，由桃猿土投王溢正對上中信兄弟的蔡齊哲，王溢正至今4勝0負，能否延續好投幫助球隊獲勝呢？或是蔡齊哲能順利封鎖暴力猿打線呢？記得打開電視收看這場比賽囉！

MLB

07：00 道奇 vs. 光芒 民視

10：00 國民 vs. 大都會 民視 FOX體育、FOX體育3台

日職

17：00 樂天 vs. 日本火腿 FOX體育2台、3台

17：00 橫濱 vs. 讀賣巨人 緯來體育台、愛爾達體育台

中職

18：35 Lamigo桃猿 vs. 中信兄弟

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

地點：澄清湖棒球場

蘇迪曼盃



20：30 蘇迪曼盃8強 愛爾達體育台

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法