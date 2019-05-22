中職》開球還有恰恰主動握手 陳建禎：溫暖又感動

陳建禎擔任中信兄弟開球貴賓，與開球捕手林書逸合影。（中信兄弟提供）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕受中信兄弟之邀，旅日排球好手「黑狗」陳建禎今晚在澄清湖球場為兄弟、桃猿之戰開球，對他是相當難得的體驗，自己很喜歡的「恰恰」彭政閔還主動來握手，令他開心又感動，直呼好溫暖。

陳建禎從小就讀高雄市光武國小、前鎮國中，出身高雄的他，開球處女秀就獻給家鄉，還穿上專屬的19號黃衫。他表示，國中後都投入在排球訓練，偶爾會玩壘球，但少有機會接觸棒球，難得能擔任職棒開球嘉賓，「值得紀念，所以也選了2014年就穿到現在的19號。」

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陳建禎最熟悉的職棒球員就是彭政閔、林智勝、周思齊等人，他深知選手賽前需要專注，不好意思打擾，卻有意外驚喜，「恰恰可能知道我很喜歡他，賽前看到我在練投，主動過來跟我握手，真的很開心，很溫暖又很感動！」

「台灣隊長」陳建禎長期為台灣男排出征，他透露，其實2010年廣州亞運就遇過彭政閔等人，他笑說：「那時候排球隊都是棒球代表隊的球迷，大家都去找他們拍照，我有點不好意思，沒去拍，但印象很深刻。」

陳建禎前年展開旅日生涯，加盟北海道VOREAS隊，成為台灣首位挑戰日本V聯盟的男子選手，去年更加入日本職業一級聯賽冠軍隊松下黑豹，但昨已宣布離開松下黑豹，下一步仍未定。

陳建禎透露，其實本來也想續留松下黑豹，但自己今年要滿30歲了，而松下是日本第一的球隊，他這季上場機會非常少，「和家人、朋友討論過，最後才做這決定，接下來還是會以日本球隊為主，現在積極尋找下一季的隊伍，但因名額有限，如果其他國外聯賽有地方去，我也不排斥。」

陳建禎擔任中信兄弟開球貴賓。（中信兄弟提供）

陳建禎擔任中信兄弟開球貴賓。（中信兄弟提供）

陳建禎擔任中信兄弟開球貴賓，與開球捕手林書逸合影。（中信兄弟提供）

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