蘇迪曼盃》八強抽籤出爐！ 台灣週五11點大戰印尼拚四強

台灣隊蘇迪曼盃8強將遇上印尼隊。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今日在2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽，即使男雙李洋／王齊麟、男單周天成皆直落二擊敗對手，但被視為勝利保證世界球后戴資穎意外以21：14、18：21、16：21，遭南韓17歲「超新星」安世英拍落，我最終以2：3不敵上屆冠軍南韓，錯失搶下C組第1機會，晚間待小組賽所有賽事結束，隨即進行抽籤，台灣隊週五早上11點於8強將對陣印尼，續拚晉級4強的機會。

為避免各國在小組賽挑對手，晉級8強的隊伍將重新抽籤，台灣隊抽到印尼，對手坐擁男雙世界排名第1吉德翁／蘇卡穆約，以及實力不俗的男單名將金廷，我預料推出李洋／王齊麟及周天成出賽，至於戴資穎應會遇上19歲小將東宗。

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C組第1南韓對上泰國，安世英有望對陣戴資穎的泰國好朋友依瑟濃；D組第1由中國隊鎖定，8強將遭遇丹麥。

至於被視為冠軍熱門的日本，女單世界排名第4山口茜苦戰3局，以21：9、14：21、20：22意外敗給泰國世界排名20佐楚翁，好在世界球王桃田賢斗以21：19、21：10拍落塔馬辛；接著女雙世界排名第4的高橋禮華／松友美佐紀再以直落二收拾泰國組合，成功鎖定A組龍頭，8強將遭遇馬來西亞。

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