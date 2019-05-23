桃猿3比2險勝 領先兄弟1場勝差居第一

〔中央社〕中華職棒昨天在澄清湖棒球場的比賽，Lamigo桃猿對中信兄弟，桃猿先發投手尼克斯繳6局無失分好投，雖然兄弟在9局下進行反攻，桃猿還是以3比2險勝，領先兄弟1場勝差。

前台灣男排隊長陳建禎為兄弟主場開球完後，現場下起大雨暫停比賽，直到晚間8時才開打。4局上桃猿展開攻勢，2出局後陳俊秀敲二壘安打，朱育賢、郭嚴文也接連敲出安打，攻下2分；9局上林泓育、陳俊秀連2支二壘安打，添1分保險分。

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9局下兄弟最後反攻，林柏佑接連被張志豪、里迪敲安後，投手換上吳丞哲，丟出觸身球形成滿壘，接著林書逸擊出滾地球，帶有1分打點，林明杰擊出的滾地球造成二壘手郭嚴文失誤，再添1分。不過終場桃猿還是以3比2險勝兄弟，桃猿目前領先兄弟1場勝差，位居第一。

雙方先發投手都繳出優質先發，桃猿的尼克斯投6局，僅被敲出4支安打，投4次保送、4次三振，沒有失分，奪下勝投，也獲選為單場MVP。兄弟的萊福力則主投6局，被敲出5支安打，投1次保送、4次三振，失2分，不過吞下敗投。

桃猿新洋砲柏納帝那在二軍出賽9場，敲出9支安打，包含2支全壘打，打擊率2成57。洋投史博威遭註銷後，柏納帝那昨天升上一軍，並在今天初亮相，先發打第2棒，擔任中外野手，4打數敲出1支安打，中職生涯首安出爐。（編輯：林治平）

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