日職》西武洋投「不會轉的指叉！」 讓網友看傻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅洋投希斯（Deunte Heath）在21日對軟銀之戰，他投出一顆幾乎不會轉的指叉球，讓軟銀打者明石健志出棒過半吞K，引起球迷們熱議。有球迷直言，這顆指叉球像是蝴蝶球。

西武21日和軟銀之戰，希斯在第8局後援，1出局後面對明石健志，他在2好1壞時投出一顆幾乎沒有轉的指叉球，讓明石健志收棒不及吞K。有網友直言這顆是「指叉蝴蝶球」、「好噁心的球」、「這顆真的極品」。

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現年33歲的希斯曾待過大聯盟白襪隊，2012、13年共兩年僅出賽8場，平均防禦率為10.24。希斯在2014年轉戰日本職棒廣島鯉魚，2015年出賽43場，繳出10中繼點、4救援成功的表現；不過，希斯在2016年想轉戰韓職，但接受韓華鷹的入團測驗時不合格，後來到墨西哥聯盟打球。

2018年，希斯一度到日本BC獨立聯盟富山GRN雷鳥隊打球，該年5月才加盟西武，成為球隊主力後援，去年他出賽42場，有著13救援成功、9中繼點的表現，共39.2局投球送出53次三振，被打擊率僅0.193。

西斯今年至今出賽10場，有2次救援成功、2次中繼點，共9局投球送出11次三振，防禦率為3，但被打擊率是偏高的3成。

希斯本季使用指叉球的比例為4.06％，主要使用的變化球是滑球，其比率為34.52％。

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