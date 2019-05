NBA》對字母哥噴垃圾話、幫教練按摩 歌手「亂入」挨轟

Drake場邊觀戰挨轟不尊重。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕暴龍讓二追二扳平東冠,歌手Drake成為另類話題人物,他在比賽中擅入球場、干擾對方主力「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo),還幫暴龍總教練按摩,被砲轟相當不尊重。

暴龍在東冠對公鹿從客場打起,連吞2敗後回主場,搶下二連勝扳平系列賽,除了球員場上表現,場邊觀戰的歌手Drake也登上美媒版面,因為他被拍到在比賽中踏入球場為暴龍總教練按摩肩膀,還大動作嘲諷公鹿球星字母哥。

Drake has been vocal throughout Game 3 of the Eastern Conference Finals and even had some words for Bucks superstar Giannis Antetokounmpo. #NBAPlayoffs https://t.co/rqeFw0MNg0 — Twitter Moments (@TwitterMoments) 2019年5月20日

Drake might need a moment or two alone after watching Giannis Antetokounmpo missing a free throw pic.twitter.com/geHm0u9JAi — Dan Favale (@danfavale) 2019年5月22日

Drake reached a new level of courtside antics this week.



Giannis Antetokounmpo's rep was not happy and WENT OFF on Drizzy.



More: https://t.co/89t0bu6lJF pic.twitter.com/9DsqvOzvh4 — Complex Sports (@ComplexSports) 2019年5月22日

字母哥前任經紀人Georgios Dimitropoulos直言,Drake在場邊胡作非為,警衛完全放任不管,實在是相當不尊重,「想像這裡是演唱會VIP席,有個傢伙跟在樂團旁邊,在表演時走上台、只為了炫耀自己、吸引關注,明明知道攝影機正在拍他,還偶爾幫主唱按摩肩膀,警衛也不管,從沒看過如此不尊重。」

公鹿總教練布登侯澤(Mike Budenholzer)也怒斥,非球員、非教練的人,竟然有權踏入球場,狠酸Drake在場上可真有份量,「場上絕對沒有Drake的位子,無論他是暴龍的球迷還是什麼的都一樣,場邊設置分界線是有原因。」

系列賽在暴龍主場的比賽,美媒指出Drake只要一有機會,就會大力嘲諷、干擾公鹿球星字母哥,不只對字母哥狂噴垃圾話,在字母哥罰球失手時誇張叫囂,G4更變本加厲。

Drake對字母哥噴垃圾話。(資料照,歐新社)

