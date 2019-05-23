NBA》年度最佳防守球隊出爐 字母哥首度入選第一隊

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公佈聯盟年度防守球隊，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）生涯首度名列第一隊，戈貝爾（Rudy Gobert）和P.喬治（Paul George）近乎同分獲獎，年度最佳防守球員獎戰況更加白熱化。

去年拿下年度最佳防守球員獎的戈貝爾，是連3屆入選年度防守第一隊，獲得97張第一隊選票、總分196分最高，睽違5年再度入選第一隊的P.喬治，則以96張第一隊選票、總分195分緊追在後。

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字母哥曾在2017年球季，入選年度防守第二隊，這次是生涯首度入選第一隊，以94張第一隊選票、193分居第三，將與戈貝爾和P.喬治角逐年度最佳防守球員獎，並與喬治、哈登 （James Harden）競爭年度MVP大獎。

同樣入選第一隊的還有：塞爾提克隊的史馬特（Marcus Smart），以及公鹿隊布雷德索（Eric Bledsoe），兩人都是生涯首度入選最佳防守球隊。2度奪下年度最佳防守球員、是年度防守第一隊常客的暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard），本季因傷缺陣22場，掉到第二隊。

2018-19年度防守球隊名單：

《年度防守第一隊》

戈貝爾，爵士，中鋒

P.喬治，雷霆，前鋒

亞德托昆波，公鹿，前鋒

史馬特，塞爾提克，後衛

布雷德索，公鹿，後衛

《年度防守第二隊》

J.哈勒戴（Jrue Holiday），鵜鶘，後衛

K.湯普森（Klay Thompson），勇士，後衛

恩比德（Joel Embiid），七六人，中鋒

D.格林，勇士，前鋒

雷納德，暴龍，前鋒

NBA All-Defensive teams pic.twitter.com/VKYZE5SF8z — Marc J. Spears （@MarcJSpearsESPN） 2019年5月22日

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