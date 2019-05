MLB》「突襲投球」讓紅襪不爽 史卓曼拿經典賽嗆柯拉

Marcus Stroman, Quick Pitch (after Chavis calls time, to try to mess with Stroman's rhythm). pic.twitter.com/mTipRxogSA

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥投手史卓曼(Marcus Stroman)昨天在主場先發面對紅襪,他一次「突襲投球」,讓紅襪球員感到不滿,雙方還發生口水戰。史卓曼賽後不但在推特上回擊,甚至還搬出2017年經典賽選擇效力美國隊一事,婉拒加入波多黎各,回嗆紅襪教頭柯拉(Alex Cora)。

請繼續往下閱讀...

史卓曼昨投6局失1分,獲得本季第2勝。他在比賽中第4局時面對紅襪打者查維斯(Michael Chavis),查維斯先喊暫停,史卓曼不滿他要擾亂投手節奏,等查維斯回到打擊區時,史卓曼直接「突襲投球」,讓準備不及的查維斯打出滾地球出局。

這個舉動讓查維斯、以及場邊的紅襪投手塞爾(Chris Sale)不高興,和史卓曼有言語上的交換,主審當下要兩方人馬冷靜,而柯拉則是對著場內咆嘯。

柯拉賽後表示,史卓曼的投球方式,人們不一定會喜歡,「看起來不論他對上哪一隊,都有人會對他大吼。」柯拉說,「他是一名很好的投手,能從不同的方面獲得動力,有些人喜歡,有些人不愛,無論如何就是這樣。」

但史卓曼則回說,不知道塞爾說了什麼,也不在乎,那是他和查維斯的事情,「就是這樣,我不在乎其他人怎麼說。」

史卓曼還在推特上發文嗆,「我在球場上奮戰,不知道還要讓對方喜歡我。」更直言現今每個人都在擾亂投球節奏、動作,以及投球機制;史卓曼再發文開嗆,「柯拉可能還在生氣,因為我選擇美國隊,而非波多黎各。」史卓曼在2017年經典賽效力美國隊,更幫助球隊奪冠。

柯拉今天在「WEEI」電台節目中說,「這就是史卓曼秀!」他提到,當時還在太空人時,就看到球員從休息室對史卓曼大吼,「而我現在到紅襪,人們還是從休息室對他咆嘯。」

柯拉也說,自己對史卓曼的突襲投球沒有意見,也指紅襪投手艾歐瓦迪(Nathan Eovaldi)也曾做過類似的事情。柯拉澄清當時自己是對主審大吼。

至於2017年的經典賽,當時身為波多黎各總教練的柯拉,證實曾想要史卓曼加入(史卓曼的母親有著波多黎各血統),但史卓曼決定加入美國隊。柯拉說自己沒有任何難過的感覺。

柯拉說,史卓曼決定效力美國隊後,自己當時還打給他,尊重他的決定,「他覺得我還再生氣,但我沒有。他做了一個選擇,為金牌球隊效力,沒什麼大不了。」柯拉指出,「我只是實話實說,這不是什麼大事,我對這孩子沒有任何反對意見。」

Cora probably still mad I chose to play for @USABaseball over Puerto Rico. Now it makes sense. Lol https://t.co/y5xvA6dGhm