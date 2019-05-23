MLB》「突襲投球」讓紅襪不爽 史卓曼拿經典賽嗆柯拉

Marcus Stroman, Quick Pitch （after Chavis calls time, to try to mess with Stroman's rhythm）. pic.twitter.com/mTipRxogSA — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2019年5月22日

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）昨天在主場先發面對紅襪，他一次「突襲投球」，讓紅襪球員感到不滿，雙方還發生口水戰。史卓曼賽後不但在推特上回擊，甚至還搬出2017年經典賽選擇效力美國隊一事，婉拒加入波多黎各，回嗆紅襪教頭柯拉（Alex Cora）。

請繼續往下閱讀...

史卓曼昨投6局失1分，獲得本季第2勝。他在比賽中第4局時面對紅襪打者查維斯（Michael Chavis），查維斯先喊暫停，史卓曼不滿他要擾亂投手節奏，等查維斯回到打擊區時，史卓曼直接「突襲投球」，讓準備不及的查維斯打出滾地球出局。

這個舉動讓查維斯、以及場邊的紅襪投手塞爾（Chris Sale）不高興，和史卓曼有言語上的交換，主審當下要兩方人馬冷靜，而柯拉則是對著場內咆嘯。

柯拉賽後表示，史卓曼的投球方式，人們不一定會喜歡，「看起來不論他對上哪一隊，都有人會對他大吼。」柯拉說，「他是一名很好的投手，能從不同的方面獲得動力，有些人喜歡，有些人不愛，無論如何就是這樣。」

但史卓曼則回說，不知道塞爾說了什麼，也不在乎，那是他和查維斯的事情，「就是這樣，我不在乎其他人怎麼說。」

史卓曼還在推特上發文嗆，「我在球場上奮戰，不知道還要讓對方喜歡我。」更直言現今每個人都在擾亂投球節奏、動作，以及投球機制；史卓曼再發文開嗆，「柯拉可能還在生氣，因為我選擇美國隊，而非波多黎各。」史卓曼在2017年經典賽效力美國隊，更幫助球隊奪冠。

柯拉今天在「WEEI」電台節目中說，「這就是史卓曼秀！」他提到，當時還在太空人時，就看到球員從休息室對史卓曼大吼，「而我現在到紅襪，人們還是從休息室對他咆嘯。」

柯拉也說，自己對史卓曼的突襲投球沒有意見，也指紅襪投手艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）也曾做過類似的事情。柯拉澄清當時自己是對主審大吼。

至於2017年的經典賽，當時身為波多黎各總教練的柯拉，證實曾想要史卓曼加入（史卓曼的母親有著波多黎各血統），但史卓曼決定加入美國隊。柯拉說自己沒有任何難過的感覺。

柯拉說，史卓曼決定效力美國隊後，自己當時還打給他，尊重他的決定，「他覺得我還再生氣，但我沒有。他做了一個選擇，為金牌球隊效力，沒什麼大不了。」柯拉指出，「我只是實話實說，這不是什麼大事，我對這孩子沒有任何反對意見。」

Cora probably still mad I chose to play for @USABaseball over Puerto Rico. Now it makes sense. Lol https://t.co/y5xvA6dGhm — Marcus Stroman （@MStrooo6） 2019年5月22日

藍鳥投手史卓曼。（資料照，法新社）

紅襪總教練柯拉。（資料照，今日美國）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法