MLB》蒙塔斯主投6局0失分 運動家退印地安人取得6連勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，運動家作客印地安人主場，運動家先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）主投6局無失分的帶領下，加上杭德利（Nick Hundley）單場3安「猛打賞」以及坎哈（Mark Canha）本場貢獻3打點的表現，運動家終場以7：2擊敗印地安人。

蒙塔斯主投6局0失分拿下勝投。（美聯社）

1局上半，印地安人先發投手羅德里奎茲（Jefry Rodriguez）送出3次保送擠成滿壘，加上三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）的失誤失掉第1分，葛洛斯曼（Robbie Grossman）擊出中外野高飛犧牲打再添第2分，運動家取得2：0領先。

請繼續往下閱讀...

2局上半，杭德利掃出右外野方向的陽春全壘打。3局上半葛洛斯曼打出帶有1分打點的一壘安打。4局上半，坎哈擊出帶有1分打點的深遠二壘安打，運動家連續3個半局都各得1分，運動家5：0領先。

杭德利本場3安包括1發全壘打，貢獻2分打點。（美聯社）

前一次已擊出長打的坎哈於6局上半直接大棒一揮將小白球送出全壘打牆，替球隊進帳1分，7局上半，杭德利的二壘安打替運動家再增添1分，運動家已取得7分領先。

坎哈單場擊出2支安打3打點，包含一發全壘打。（美聯社）

印地安人直到8局上半才靠著包爾斯（Jake Bauers）擊出兩分打點的超大號全壘打破蛋，終場印地安人以2：7輸給運動家於主場慘遭橫掃命運，運動家也快意收下近期6連勝。

運動家先發投手蒙塔斯主投6局被敲5安丟出9次三振，拿下本季第6場勝投，印地安人先發投手羅德里奎茲先發僅投4局被敲7安失5分，吞下敗投。

羅德里奎茲投4局失5分4分自責分吞下敗投。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法