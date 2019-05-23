MLB》洛爾7局好投 教士賞響尾蛇5連敗

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天在主場迎戰來訪的響尾蛇，先發投手洛爾（Eric Lauer）主投7局失1分的好表現，加上賈西亞（Greg Garcia）單場3安猛打賞助拳，助教士以5：2擊敗響尾蛇收下3連勝，響尾蛇則是苦吞5連敗。

教士在1局下半二三壘有人時，哈斯默（Eric Hosmer）擊出帶有2分打點的一壘安打，弗朗斯（Ty France）再補上二壘安打將壘上的哈斯默打回來，首局教士就取得3：0領先。

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2局下半，明星內野手馬查多（Manny Machado）擊出高飛犧牲打賺進1分打點，今天另外還貢獻了1支安打。3局下半，賈西亞擊出帶有1分打點的一壘安打，教士取得5：0領先。

教士先發投手洛爾主投7局失1分拿下勝投。（美聯社）

6局上半，響尾蛇的艾斯科巴（Eduardo Escobar）擊出帶有1分打點的二壘安打，9局上半再擊出帶有1分打點的一壘安打，替響尾蛇攻進2分，只可惜終場響尾蛇還是以2：5敗下陣來吞下5連敗，教士則是完成主場橫掃響尾蛇。

馬查多本場擊出一支安打，並貢獻1分打點。（美聯社）

教士先發洛爾主投7局被敲4安失1分送出7次三振拿下勝投，葉茲（Kirby Yates）後援1局無失分拿下本季第20次救援成功。響尾蛇先發投手M.凱利（Merrill Kelly）僅投1.2局被敲5安打外加4保送失4分吞下敗投。

艾斯柯巴本場貢獻2分打點。（法新社）

M.凱利僅投1.2局失4分吞下敗投。（美聯社）

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