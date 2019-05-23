NBA》勇士沒杜蘭特仍闖總冠軍賽 巴克利認錯、坦言低估柯瑞

勇士球星柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士在少了杜蘭特（Kevin Durant），仍闖進總冠軍戰。NBA名人堂球員、現擔任球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）坦言，自己低估勇士隊和球星柯瑞（Stephen Curry），「我百分之百錯了。」

勇士在西部準決賽與火箭的第五戰，當時杜蘭特受傷，讓巴克利直說，「他們在沒有KD的情況下，不會擊敗火箭，而且他們也無法在KD缺陣下，打敗拓荒者或是金塊。」

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如今勇士過去六場季後賽都贏，包含西部冠軍賽橫掃拓荒者，連5季闖進總冠軍賽。柯瑞在對拓荒者4場比賽，平均得到36.8分、7.8籃板、7.6次助攻，其中第4戰，柯瑞全場繳出37分、13籃板、11次助攻的大三元優異表現。

巴克利在《ESPN》節目「Pardon the Interruption」中坦言，「我百分之百錯了，金州勇士值得稱讚。兩件事讓我感到震驚，柯瑞讓自己回到最佳球員的討論範圍中。當我們談到世上最好的球員時，我們提到杜蘭特、「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、雷納德（Kawhi Leonard）、詹姆斯（Lebron James），柯瑞向我們證明他是兩屆MVP，他的表現太棒了。」

巴克利先前提到的聯盟中前五的球員，分別是詹姆斯、杜蘭特、亞德托昆波、雷納德、哈登（James Harden），這名單中沒有柯瑞。

此外，巴克利也稱讚勇士隊教練團，「我想向勇士總教練柯爾（Steve Kerr）和他的教練團隊表達致意，勇士到休士頓和火箭進行（西部準決賽）第6戰中，他們讓板凳球員上場、打得很棒，這就是教練團的功勞。」

NBA名人堂球員、現擔任球評「惡漢」巴克利。（資料照，法新社）

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