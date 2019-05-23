NBA》比賽中被人按摩肩膀？ 暴龍主帥回應了

2019/05/23 12:36

〔體育中心／綜合報導〕暴龍在主場連拿2勝扳平東冠，歌手Drake場邊干擾球員、幫教練按摩挨轟不尊重，面對批評直接回嗆，暴龍總教練納斯（Nick Nurse）則說自己太專注比賽，沒發現有人幫他按摩肩膀。

東冠G3、G4在暴龍主場進行，Drake坐第一排觀戰，一有機會就朝公鹿主力「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂噴垃圾話，更在字母哥罰球失手時大動作嘲諷，字母哥連2戰罰球都投過「麵包」。

面對外界撻伐聲浪，Drake在社群回嗆：「你如果不想讓對手慶功、跳舞，就試著讓他們無法得分、贏球、或是達到他們的目標。」而在比賽中曾被Drake按摩肩膀的暴龍總教練納斯則說：「我根本不知道我肩膀被按摩了，直到有人給我看照片，我甚至根本沒有感覺到，我太專注在比賽裡了。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.