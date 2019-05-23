NBA》比賽中被人按摩肩膀？ 暴龍主帥回應了

If I did what Drake just did at a Raptors game I would be tackled by no fewer than 14 people ...



Nick Nurse didn’t even notice. Time to just him as assistant coach/hype man and be done with it. pic.twitter.com/zDcTpOHzUu — Jeff Nowak （@Jeff_Nowak） 2019年5月22日

〔體育中心／綜合報導〕暴龍在主場連拿2勝扳平東冠，歌手Drake場邊干擾球員、幫教練按摩挨轟不尊重，面對批評直接回嗆，暴龍總教練納斯（Nick Nurse）則說自己太專注比賽，沒發現有人幫他按摩肩膀。

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東冠G3、G4在暴龍主場進行，Drake坐第一排觀戰，一有機會就朝公鹿主力「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂噴垃圾話，更在字母哥罰球失手時大動作嘲諷，字母哥連2戰罰球都投過「麵包」。

面對外界撻伐聲浪，Drake在社群回嗆：「你如果不想讓對手慶功、跳舞，就試著讓他們無法得分、贏球、或是達到他們的目標。」而在比賽中曾被Drake按摩肩膀的暴龍總教練納斯則說：「我根本不知道我肩膀被按摩了，直到有人給我看照片，我甚至根本沒有感覺到，我太專注在比賽裡了。」

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