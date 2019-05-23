MLB》單局兩轟海灌7分 光芒勝道奇扳回一城（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，光芒主場迎戰道奇，光芒靠著7局下半賈西亞（Avisail Garcia）和基爾梅爾（Kevin Kiermaier）各擊出一發3分砲海灌7分奠定勝基，加上投手車輪戰精彩的表現壓制道奇打線，終場光芒以8：1擊敗強敵道奇，系列賽1：1戰平。

賈西亞（圖右）本場擊出3分砲。（美聯社）

4局下半，光芒率先靠著潘姆（Tommy Pham）的陽春砲打破僵局取得1：0領先。6局上半，道奇的馬恩西（Max Muncy）也回敬一發陽春砲追平比分。

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潘姆本場擊出陽春砲替光芒先馳得點。（美聯社）

馬恩西擊出追平比分的陽春砲。（美聯社）

7局下半，光芒打者先被觸身球和擊出1支一壘安打，攻佔一二壘，洛爾（Brandon Lowe）擊出帶有1分打點的一壘安打超前比分，下一棒的賈西亞掃出右野方向的三分全壘打一下拉開比分至5：1領先。

潘姆選到保送及羅伯森（Daniel Robertson）被觸身球保送上壘，再下一棒的基爾梅爾直接將球掃出中外野全壘打牆外，再度進帳3分，光芒單局海灌7分，之後道奇都未能有所反擊，最終以1：8敗給光芒，。

基爾梅爾擊出7局的第2發3分砲，這3分進帳底定勝利基礎。（法新社）

光芒表定的先發投手史坦內克（Ryne Stanek）投1.2局被敲1安無失分，外帶2次三振無關勝負，奇里諾斯（Yonny Chirinos）「中繼」3.2局失1分，後援1.1局無失分的帕岡（Emilio Pagan）拿下勝投。

道奇先發投手希爾（Rich Hill）主投6局失1分的優質先發表現無關勝敗，弗洛羅（Dylan Floro）後援未解決打者失掉4分吞下敗投。

道奇先發投手希爾主投6局失1分的好表現依舊無法帶領球隊取勝。（法新社）

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