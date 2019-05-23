MLB》洋基小將創64年神扯紀錄 敵隊主播崩潰喊「哪有這種事」（影音）

Way back, up and *Gary Thorne dies inside* I dont even know. goodbye. home run. i mean... last two at bats he's hit home runs numbers 11 and 12 on the season and now has TEN HOME RUNS against the Orioles this year" pic.twitter.com/w5jIURHlu7 — Jomboy （@Jomboy_） 2019年5月23日

〔體育中心／綜合報導〕見一次打一次！洋基22歲游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）只要對上金鶯就殺紅眼，今日轟出2發全壘打，單季4度對金鶯單場雙響，成洋基史上第一人，率隊以7：5迎4連勝。

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賽前於4月5日、5月16日、5月20日對金鶯雙響的托瑞斯，今作客巴爾的摩先於3上轟出首發全壘打，又在5上開轟。本季4度單場雙響砲，為今年大聯盟最多。

當托瑞斯敲首轟時，金鶯主播索恩（Gary Thorne）就說，無法在大聯盟想像會有這種事情；第2轟出現時，索恩更是一度無語，隨後發洩大叫「啊！」並說道，他已搞不清楚發生什麼事，托瑞斯本季12轟，竟然有10轟打金鶯。

大聯盟官方更透露，單季對單一球隊4度單場雙響，托瑞斯是史上第4人，更是自從1955年以來首次，足見紀錄多麼難能可貴。

托瑞斯不斷砲轟金鶯讓主播索恩（右）很崩潰。（今日美國）

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