羽球》管太多！中國球評談戴資穎遭逆轉 語出驚人反挨罵

戴資穎。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕蘇迪曼盃小組賽事，戴資穎昨遭韓國17歲新星安世英逆轉吞敗，最後台灣以2：3不敵南韓無緣分組龍頭，賽後擁有世界冠軍頭銜的中國球評蔡贇針對小戴的內斂性格發表言論，認為是性格影響到表現。

曾經拿下四屆世錦賽男雙金牌、倫敦奧運男雙金牌的前中國隊蔡贇，現任《央視》球評，昨他正在轉播中國與印度的比賽，聽聞隔壁場小戴遭逆轉的消息後表示：「戴資穎打球很好看，但是在世界大賽中，她的成績卻差強人意。」

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蔡贇說：「她在世錦賽輸球之後的採訪我也聽過，她的態度讓人感覺……如果是我的話，我會說『我很難過，我想拿冠軍』之類的，但她就是『沒感覺』、『還好吧』這樣。」

他還表示：「有時候，作為運動員，你只有去正確面對它，你才能去解決它。我害怕了，我緊張了，之後怎麼改變，這樣才行。她這個人性格也是……我也聽過她說東京奧運會後要退役、去旅行什麼的，所以說戴資穎還是比較生活化的一個人。」

不過此言一出有許多中國網友不認同，羽球網站《中羽在線》上的網友表示：「每個人都有自己的生活方式，為什麼要滿足你的要求呢」「他還真以為只有世界冠軍才算什麼成就，鼠目寸光」「戴資穎肯定也很失落，但是性格決定她要不要講出來，難道每個運動員都要在鏡頭前哭哭啼啼要死要活就是求勝心強？！」也有人認為，體制不同造成運動員展現的性格不同。

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