拳擊》國際拳總將遭奧會停權 東奧仍有拳擊賽事

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）認為國際拳總內部問題嚴重。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國際奧委會今天表示，建議撤銷國際拳擊總會（AIBA）規劃2020年東京奧運的權利，但拳擊運動仍保留在明年的奧運上，意即選手參賽不會受到影響。

國際拳總近年來內部亂象持續多年，除了財務處理不當，接替吳經國擔任國際拳總主席的瑞金莫夫（Gafur Rahimov），遭美國財政部指控和犯罪組織有掛鉤，因此國際拳總已換Mohamed Moustahsane擔任代理主席。



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《路透》報導，國際拳總表示，過去的18個月來經歷改革，並完成所要求的改革計畫，但國際奧委會說，缺乏令人滿意的進展。

國際奧委會發出聲明表示，將把國際拳總踢出東京奧運，仍會為拳擊選手找到新的途徑，確保參賽權益，「今天的決定是為了拳擊運動和選手們的權益，我們想確保運動員能夠實現他們的夢想，參加2020年東京奧運。」

國際奧委會說，將會成立一個特別小組，來組織拳擊比賽，包含明年1月至5月的資格賽。

《路透》指出，國際奧委會的這些建議，將在6月於洛桑舉行的國際奧委會全體會議中提出，而國際拳總的狀況應該在奧運後重新評估；國際拳總僅說，注意到國際奧委會的訊息，但在事情有進展之前，不會發表任何評論。

《路透》認為，國際拳總遭停權，將奪走它的主要資金來源，並對這個擁有73年歷史的組織造成毀滅性打擊。

國際奧委會確認，東京奧運的拳擊項目總參賽人數仍為286人，包含8個男子項目、以及5個女子項目。

國際奧委會將把國際拳總踢出奧運。（法新社）

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